Milan, Mirabelli: "Sesto posto punto di partenza, vogliamo tenere Suso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha parlato così Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina. "Questo è un punto di partenza, non dovevamo complicarci la prossima stagione come successo in questa. Non era facile, è vero che il Milan non può pensare di gioire per i sesti posti, dovremmo lavorare per piazzamenti più importanti. C'è la consapevolezza di aver costruito la squadra più giovane d'Italia, dobbiamo soltanto ritoccare la squadra per raggiungere posizioni più importanti. Donnarumma? Non lo abbiamo mai messo sul mercato, abbiamo rinnovato il contratto per farlo rimanere qui. Per quanto riguarda Suso ne ho sentite di tutti i colori, quando è stato rinnovato il suo contratto lui e l'agente hanno voluto la clausola. Noi vogliamo tenere Suso, poi dovrà decidere lui. Fellaini? Può essere un giocatore importante però sappiamo che non sta rinnovando con lo United ma da qui a dire che abbiamo chiuso è difficile perchè ha dei parametri importanti. Faremo qualcosa in quel ruolo e faremo tutto nel massimo riserbo. Dobbiamo cercare di mettere giocatori forti che alzano il livello che alzano il livello attuale del Milan, i giocatori devono essere di questo livello per ambire a risultati importanti".