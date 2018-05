Milan, Mirabelli si confida con gli amici: "Sto valutando un super bomber"

Fonte: Milannews.it

Tiene banco in casa Milan il nome del possibile acquisto in attacco. Secondo quanto riferisce Premium Sport, Massimiliano Mirabelli, pur non sbilanciandosi su potenziali nomi, avrebbe detto ad alcuni amici che per il reparto avanzato rossonero starebbe pensando ad un giocatore che farebbe venire giù San Siro.