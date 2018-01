Milan, Mirabelli: "Spesi 160 mln? Il Barça li ha usati solo per Coutinho"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste alcune anticipazioni dell'intervista rilasciata da Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, a Il Giornale che sarà in edicola domani mattina: "Non compreremo nessuno, faremo solo alcune cessioni - riporta Sportitalia - Montella era d'accordo sul mercato, ho degli sms per confermarlo. Ho fatto acquisti per 160 milioni? Il Barça li ha spesi per un solo giocatore".