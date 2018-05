Milan, Mirabelli: "Vogliamo aprire un ciclo assieme a Gattuso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il match contro l'Atalanta: "Venivamo da una gara difficile ed oggi affrontavamo la squadra più in forma della Serie A, non era facile e l'abbiamo dominata. Bisogna dire bravi ai ragazzi e Gattuso, ora difendiamo il sesto posto nell'ultima battaglia di domenica. I nostri tifosi hanno sempre risposto al massimo, non possiamo dire nulla a loro e sanno che contro la Fiorentina dovranno dare il massimo, tutti uniti per questo grande obiettivo che è importante".

La risposta dopo la finale: "Hanno risposto brillantemente, era tosta a livello mentale e fisico. Lo stesso Gigio che ha avuto qualche problemino in finale, andava protetto come abbiamo fatto perché è il nostro capitale. Ha fatto una grande gara anche Kalinic oggi in una annata infelice, oggi ha dimostrato cosa sa fare. Mi auguro che tutto il nostro tifo di domenica inciti ogni nostro ragazzo, fischiamo gli avversari sportivamente parlando e non i nostri".

Gli applausi per Gattuso dei tifosi atalantini: "Rino riscuote apprezzamenti ovunque, è stato un campione e lo rimarrà per sempre. Patrimonio del calcio mondiale, non solo del Milan".

Si vede del gattusismo? "Rino è intervenuto in maniera importante in questo gruppo, con poco tempo a disposizione, trasferendo idee e carattere. Riteniamo sia già un grande allenatore, vogliamo aprire un ciclo con lui. Quando apriremo con Gattuso fin dal primo giorno, sarà tutta un'altra musica":