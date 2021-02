Milan, missione controsorpasso. Ma ancora problemi a centrocampo

Le brutte notizie per il Milan arrivano dalle assenze di Sandro Tonali e Ismael Bennacer, titolari che si fermano di nuovo. I due centrocampisti non sono stati nemmeno convocati per la sfida odierna contro il Crotone, l’algerino per un inizio di bronchite (ed era reduce da due mesi d’assenza per infortunio), mentre il mediano ex Brescia soffre ancora di borsite all’ileopsoas e lo staff medico ha preferito concedergli riposo. Due brutte notizie che si vanno a sommare a quelle di Kjaer e Diaz. Le buone news invece arrivano dal recupero di Matteo Gabbia, tornato tra i convocati, e di Hakan Calhanoglu. Il turco però non partirà dal primo minuto, al suo posto c’è Leao, per la seconda gara di fila nel ruolo di trequartista alle spalle di Ibrahimovic.

La missione del Milan è tornare nuovamente al primo posto dopo il sorpasso dei nerazzurri in seguito alla vittoria contro la Fiorentina: “Inter prima in classifica? Lo stimolo arriva da noi stessi. La classifica sarà completa solo domani stasera, ora è parziale e non ci interessa. Ci interessa mettere in campo la migliore prestazione possibile, poi è chiaro che eravamo primi e sarebbe importante tornare primi”, ha spiegato Stefano Pioli. La mentalità deve essere sempre la stessa per provare ad arrivare alla fine della stagione in testa al campionato: “Come dice giustamente Zlatan "o mangi o vieni mangiato": chi vuole giocare deve meritarsi il posto. Siamo a metà della salita e le pendenze più difficili devono ancora arrivare, non solo per noi ma per tutte le squadre. La testa deve essere soltanto sulla nostra prestazione, tutte le prime sette squadre della classifica possono lottare per lo Scudetto e per la qualificazione in Champions League. Qualcuno resterà fuori e noi non vogliamo far parte delle 'deluse' a fine stagione".