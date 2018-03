Milan, mister Gattuso congela il caso Donnarumma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non è il momento di pensare al calciomercato estivo e ad eventuali partenze. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha chiesto a tutti i suoi ragazzi massima concentrazione in vista di questo finale di stagione che vede i rossoneri impegnati su tre fronti. Il messaggio - si legge - era diretto soprattutto ai fratelli Donnarumma e ai malumori dopo la notizia delle visite mediche di Pepe Reina.