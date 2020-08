Milan, modulo, ritmo e i singoli: le certezze da cui ripartirà Pioli. Aspettando Ibra

In attesa del sì di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è pronto a riprendere la stagione. E' infatti previsto per domani il raduno degli uomini di Pioli che si preparano a Milanello per la prossima stagione. Saranno diverse le certezze da cui il tecnico rossonero ripartire. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la prima riguarda il modulo che sarà sempre il 4-2-3-1. La seconda è invece il ritmo decisamente più alto nella fase post lockdown che ha portato risultati importanti. La terza invece sono gli elementi cardini come Gigio Donnarumma in porta, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa, Bennacer e Kessié a centrocampo e Calhanoglu e Rebic in appoggio alle punte. Aspettando Zlatan.