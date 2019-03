Milan: momento super per Piatek e Paquetà, gioie anche in Nazionale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’investimento del Milan a gennaio su Lucas Paquetà e Krzysztof Piątek è stato davvero felice. Difficilmente due giocatori acquistati nel mercato di riparazione hanno avuto la capacità di incidere così tanto sull’andamento di una squadra, ma i due stranieri hanno avuto un impatto straordinariamente positivo. E questa tendenza sta proseguendo anche in Nazionale, dove Piatek ha trovato il gol nel match contro l’Austria, una rete decisiva che ha regalato la vittoria alla Polonia.

Entrato nella ripresa il pistolero ha siglato il suo 29 centro stagionale, tra Nazionale, coppe e campionato. Ma anche Paquetà vive un momento d’esaltazione. Il brasiliano ha ricevuto dal ct Tite la maglia numero 10 della Seleçao, una casacca storica, indossata in passato da giocatori come Pelè, Ronaldinho, Zico, Neymar, un’investitura di prim’ordine per il talento del Milan. “La maglia della Seleçao ha un peso enorme, la storia, le cinque stelle. Ce ne sono così tanti che hanno indossato questo numero e oggi ne ho io l'opportunità. Spero di fare del mio meglio per soddisfare le aspettative”, ha confessato Paquetà, oggi impegnato a Oporto per la sfida tra il Brasile e Panama.

Intanto ieri a Milanello, in un’amichevole a porte chiuse, i rossoneri hanno affrontato e battuto il Chiasso per 2-0, con le reti di Josè Mauri e Suso, entrambe nella prima parte di gara. Nel secondo tempo Gattuso ha provato anche Biglia e Bakayoko davanti la difesa, mentre in retroguardia si è rivisto Mattia Caldara, ancora in fase rodaggio dopo 4 mesi fermo ai box. Per lui la possibilità di esordire in campionato in queste ultime dieci sfide che separano il Milan dalla fine della stagione.