Milan, monte ingaggi "alla Calhanoglu". Chi sfora dovrà adeguarsi

Abbassare ulteriormente il monte ingaggi. Sarà questa la base di partenza sulla quale si costruirà la prossima estate di mercato del Milan. Il tetto massimo identificato dal club rossonero è sui 2,5 milioni di euro, la cifra che attualmente percepisce Hakan Calhanolglu.

Per tutti i giocatori attualmente in rosa che sforano tale cifra, si legge sul Corriere dello Sport, dovrà essere trovata una soluzione. Che sia la scadenza del contratto, come nei casi di Biglia e Ibrahimovic, oppure la ridiscussione degli accordi attuali come si tenterà di fare con Donnarumma e Romagnoli. Con Mino Raiola, agente di entrambi i calciatori, come ago della bilancia.