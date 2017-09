Milan, Montella alla riscossa. Test europeo per ripartire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan vuole ripartire dopo la sconfitta con la Samp e ha l’occasione per farlo immediatamente. Stasera arriva il Rijeka a San Siro, squadra croata della città di Fiume che ha vinto lo scorso anno sia il campionato che la coppa di Croazia. Una formazione da non sottovalutare ma che sicuramente è inferiore alla rosa milanista, presa di mira domenica scorsa quando è uscita con le ossa rotte dal Ferraris di Genova. Montella comunque ha deciso subito di agire e il primo a pagare è stato il preparatore atletico Emanuele Marra, ma resta una decisione sua e non del club: “Ringrazio Mirabelli e Fassone che mi lasciano libero nelle mie scelte, sento una società presente e forte che mi lascia autonomia. Sono fiero di allenare il Milan, ho capito che nelle difficoltà riesco a dare il meglio di me stesso. Questo è un momento di difficoltà però mi sono sempre rialzato”. Stasera è tempo di risposte sia per lui che per la squadra, accusata anche di aver avuto atteggiamento passivo: "Sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato nella preparazione della partita a livello mentale, c'è bisogno di ripristinarsi velocemente per affrontare le partite. Non bisogna avere alibi, cercare le vittorie con fame e sacrificio”, ha spiegato Montella.

Alla conferenza ha partecipato anche capitan Bonucci, che stasera dovrebbe giocare la sua decima gara consecutiva da quando è arrivato in rossonero. Tuttavia l’ex Juve non si è detto soddisfatto del rendimento avuto fino ad ora, anche lui si aspettava di poter dare qualcosa in più: “Non sono soddisfatto perché ho commesso diversi errori di precisione, di chiusura. Come dicevo prima, ho voglia di rispondere sul campo a tutto quello è stato detto. Ho sempre preso le critiche come uno stimolo per migliorare. L'ho fatto da quando sono arrivato al Milan e lo farò anche oggi". Questa sera col Rijeka ci sarà turnover, resterà a casa Biglia, al suo posto Locatelli, mentre torneranno tra i titolari Calahoglu e Andrè Silva, esclusi troppo frequentemente fino ad oggi, soprattutto in campionato. Dovrebbe riposare anche Ricardo Rodriguez per essere al meglio contro la Roma domenica pomeriggio.