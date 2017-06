Milan, Montella: "Donnarumma merita di essere aspettato ancora"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Milan Vincenzo Montella, intercettato da Sky Sport, ha parlato così della prossima stagione e del futuro di Donnarumma: "Non vedo l'ora di iniziare a lavorare. C'è un bel progetto con tanta energia. Ho un ottimo rapporto con la famiglia Donnarumma. Mi hanno invitato per un caffè e ho accettato molto volentieri. Donnarumma? Credo che la sua permanenza non dipenda da me o dal Milan, il ragazzo sta riflettendo. Siamo in attesa, Donnarumma merita di essere aspettato ancora un po' e ci auguriamo che possa scegliere i rossoneri".