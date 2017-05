Milan, Montella dopo il rinnovo: "Sono orgoglioso ed entusiasta del progetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fresco di rinnovo col Milan, il tecnico Vincenzo Montella ha raccontato le sue impressioni ai microfoni di Milan TV: "Ora sono finalmente sereno, tutto passa nelle mani del direttore che dovrà costruirmi la squadra. È stata una giornata inaspettata, tutto molto veloce, a dimostrazione di come la volontà di tutte le parti fosse comune. Tutti abbiamo tenuto la parola data, è un grande orgoglio e una grande motivazione. Vogliamo iniziare presto per provare a raggiungere la Champions League". Sul progetto ambizioso: "Giornata estremamente emozionante. Sono entusiasta di questo progetto, ha ambizioni importanti ma difficili. Necessito questi stimoli per dare il meglio di me. Anche se sarò in vacanza, la mia testa sarà sempre al primo giorno di raduno".