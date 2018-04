Milan, Montolivo: "Abbiamo sbagliato troppo, importante non perdere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan Riccardo Montolivo ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo il pari nel derby con l'Inter: "Sicuramente ai punti l'Inter avrebbe meritato qualcosa in più. Abbiamo sbagliato troppo ma in serate dove capisci di non riuscire a vincere è importante non perdere".

L'errore finale di Icardi?

"E' raro vedere Icardi sbagliare due occasioni di questo tipo. Oggi, da questo punto di vista, siamo stati fortunati. Andiamo avanti".

Come mai gli errori?

"Loro sono stati ordinati nella fase difensiva. In più tecnicamente abbiamo sbagliato più del solito".

Come valuti la tua prestazione?

"Ho cercato di dare il massimo. Non è facile giocare poco e farsi trovar pronto in partite di questo tipo. Ho dato il massimo, sono soddisfatto".

La Champions?

"Otto punti in otto gare non son facili da recuperare ma non vedo perchè non dobbiamo crederci. Continuiamo a lavorare e pensiamo alla sfida con il Sassuolo".