Milan, Montolivo e quella frase indigesta relativa al suo comportamento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Montolivo? Scelgo i titolari in base a come si allenano e per come si comportano". Questa la dichiarazione rilasciata ieri da Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, in vista della sfida contro la Fiorentina. Nonostante l'ex viola sia l'unico centrocampista 'sano' a disposizione dei rossoneri insieme a José Mauri, oggi resterà ancora una volta in panchina. E' ai margini della rosa e fin qui non ci sono novità rispetto al resto della stagione, semmai però, quella frase sul comportamento, non deve avergli fatto piacere visto che pensa di comportarsi come un professionista esemplare nonostante le costanti esclusioni dal campo. Una situazione che nasconde un piccolo mistero, visto che al di là delle dichiarazioni ufficiali, qualcosa nello spogliatoio deve essere successo, altrimenti non si spiegherebbe il totale ostracismo dell'allenatore nei confronti di un giocatore comunque pienamente a posto da un punto di vista fisico. A gennaio, probabilmente, verranno tirate le somme. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.