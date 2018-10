Milan, Montolivo schierato con la Primavera nella partitella in famiglia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non gioca in partite ufficiali dal 13 maggio scorso, quando rimediò un'espulsione nei 30' concessi da Gattuso contro l'Atalanta. Riccardo Montolivo, nonostante le voci di mercato, non ha lasciato il Milan nella finestra estiva ma, di fatto, è ai margini della rosa e del nuovo progetto tecnico rossonero. E nell'amichevole disputata oggi tra i superstiti degli impegni con le Nazionali e la Primavera, l'ex capitano è stato schierato tra le file di quest'ultima, unico tra i senior sceso in campo con i ragazzi di Lupi insieme ad Antonio Donnarumma. Il centrocampo della prima squadra, invece, era composto da Bertolacci, Mauri e Bakayoko.