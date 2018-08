Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 agosto

Ravenna, per rinforzare l'attacco si punta Ciurria

Gozzano, in arrivo Bini dal Piacenza

Matera, corsa a tre per la panchina. E Columella potrebbe cedere

Vibonese, Lo Schiavo: "Ripa interessa ma non sarà affare semplice"

L'editoriale sulla C - Ripescaggi, oggi il verdetto. Bari, provincia di Napoli

Serie C a sorpresa: slitta l'avvio del campionato

Cesarini: "Pronto a tornare in campo. Spiace per la Reggiana"

Novara, rinnovo biennale per Simeri

Serie C, confermate le 5 sostituzioni anche nella prossima stagione

Pescara, per Cocco è sfida fra Triestina e Vicenza

Gravina: "La Serie C subisce ancora una volta negatività esterne"

Pro Piacenza, contratto triennale per Nava

Ternana, Bandecchi: "Concentrati sulla C, ma ricorreremo al TAR"

Altre notizie Serie C

Ricostruzione di mercato operata da Sky Sport che riguarda Alvaro Morata , attaccante del Chelsea. L'iberico aveva ricevuto negli scorsi giorni un'offerta concreta del Borussia Dortmund ma lo ha preferito prendere tempo, volendo tornare in Italia ed è rimasto dunque in attesa di una proposta del Milan sul suo conto. I rossoneri però, ormai è storia, hanno preso Gonzalo Higuain. Così pare che Morata debba rimanere a Stamford Bridge anche nella prossima stagione.

Invio richiesta in corso...

Lotterà per la qualificazione in Europa League

Lotterà per la qualificazione in Champions League

Lotterà per lo Scudetto

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy