Milan, Morata il preferito: trattativa difficile ma non impossibile

Il Daily Mirror ne è certo: il Crystal Palace è vicinissimo a El Khouma Babacar, attaccante del Sassuolo arrivato in neroverde nel mese di gennaio dalla Fiorentina. Il club britannico, per il tabloid, pagherà il cartellino del senegalese circa 15 milioni di euro.

Lunedì sera, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sono volati a Londra, dove avrebbero avuto un incontro con intermediari dell’affare Alvaro Morata : il Milan è infatti alla ricerca di un grande attaccante da regalare a Gattuso e lo spagnolo sembra essere in cima alla lista dei due dirigenti rossoneri. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che si tratta di un’operazione difficile ma non impossibile.

