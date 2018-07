Milan-Morata, lavori in corso: l'attaccante vuole tornare in Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sulla pista di mercato Milan-Morata direttamente da La Gazzetta dello Sport. Lunedì sera, durante il blitz di Fassone e Mirabelli a Londra, l’attaccante spagnolo del Chelsea ha cenato con i dirigenti rossoneri, insieme al suo entourage: è filtrata la disponibilità del giocatore a tornare in Italia (non solo per motivi familiari). Le due stagioni alla Juve avevano regalato al 25enne spagnolo soddisfazioni personali nemmeno lontanamente paragonabili alle annate successive. La «certezza» di una maglia da titolare è diventata la discriminante numero uno e potrebbe prevalere sull’eventualità di dover rinunciare per un anno alla vetrina delle coppe europee: il Milan gli garantirebbe lo spazio che non ha avuto nelle altre big (e che si ridurrebbe ulteriormente con l’arrivo di Higuain a Londra). Il vero scoglio, per i rossoneri, è il cartellino: si parte da almeno 60 milioni e solo le somme ricavate dalle cessioni di uno-due big potrebbero dare il via libera all’operazione. In quel caso, resterebbe da capire se sarebbe ancora il duo Fassone-Mirabelli a condurla...