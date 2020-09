Milan, Mukiele nuovo nome per la difesa. Ma al momento non rappresenta una priorità

Nordi Mukiele, calciatore francese e difensore del RB Lipsia, è una delle ultime idee in casa Milan per la difesa di Pioli, in forte difficoltà dopo gli ultimi infortuni. In questo momento, rivela Sky, comunque Mukiele non rappresenta una priorità, visto che il Lipsia considererebbe solo la cessione a titolo definitivo, non l'ideale per le idee rossonere.