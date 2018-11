© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tegola in casa Milan in vista della sfida di domenica scorsa contro la Juventus. Rino Gattuso non sa infatti se potrà contare su Mateo Musacchio, uscito ieri a Siviglia per un colpo alla testa. Il tecnico rossonero spera di recuperarlo ma la sua presenza è a rischio e come se non bastasse resta acciaccato anche Hakan Calhanoglu per una botta al collo del piede. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.