© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mateo Musacchio ha parlato ai microfoni di MilanTv a tre giorni dal derby parla così del prossimo derby: "Un calciatore lavora sempre per vincere. Se arriva un gol è una cosa bella, ma la cosa importante è fare una grande partita. Ho giocato già un paio di derby e ho capito che è una partita diversa da tutte le altre. E' una settimana speciale quella che porta al derby e penso che valga più di tre punti

Sull'Inter: "Abbiamo grandi giocatori e una grande squadra, così come loro. E' una partita di calcio, undici contro undici, che vogliamo vincere. Ibra sta bene, sta lavorando a parte ma lo vedo bene e carico come sempre. Lavoriamo per regalare gioie ai tifosi. Si deve pensare di partita in partita".