Milan, Musacchio: "Col Torino è una finale, dobbiamo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Milan Mateo Musacchio ha parlato così ai microfoni di Milan TV prima della partita con il Torino: "Affrontiamo una grande squadra, che gioca molto bene nel suo stadio. Sappiamo che dobbiamo affrontare bene la partita, che dobbiamo essere molto concentrati per tutti i novanta minuti. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di fare una grande partita e raggiungere i tre punti. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla ma l'abbiamo fatto come sempre, sono finali quelle che stiamo giocando e dobbiamo vincere".