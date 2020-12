Milan, Musacchio con un piede fuori dal club: potrebbe svincolarsi con sei mesi d'anticipo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mateo Musacchio è destinato a lasciare il Milan a gennaio. Il giocatore ha chiesto di partire e ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021. Per questo motivo non è da escludere la possibilità che il giocatore rescinda il proprio accordo con i rossoneri per potersi accasare gratuitamente altrove alleggerendo il monte ingaggi milanista.