Milan, Musacchio: "Contenti per il risultato ma non per come è arrivato"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il difensore del Milan Mateo Musacchio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Rijeka: "E' stata dura, siamo contenti per il risultato però non per come è arrivato. Negli ultimi cinque minuti abbiamo segnato il gol fondamentale ma abbiamo corretto degli errori".

Cosa avete bisogno per migliorare nel trio difensivo?

"Siamo giocatori che non si conoscono bene ancora. E' una squadra nuova, quasi tutti siamo arrivati quest'anno e non è facile. Vincendo queste partite ci facciamo esperienza per migliorare e per creare una squadra forte".

L'abbraccio a Montella?

"Siamo tutti uniti, questo è un progetto che stiamo portando avanti".