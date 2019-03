Milan, Musacchio: "Derby partita speciale, vogliamo regalarlo ai tifosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore rossonero Mateo Musacchio ha presentato il derby contro l'Inter ai microfoni di Milan TV: "E' una partita speciale, diversa da tutte le altre. Sappiamo quello che ci si gioca. Vogliamo regalarla ai nostri tifosi che ci stanno supportando. E' una partita speciale in cui si gioca tanto. Sappiamo che siamo ad un punto da loro in classifica - evidenzia Milannews.it -. E' un derby, è vero che arriviamo da un buon momento ma è una partita speciale e si gioca come un derby. Sappiamo che sono tre punti importantissimi, ma non sono solo quello. Se confermiamo il buon momento, sarà importantissima da vincere. Penso che abbiamo trovato il giusto equilibrio in difesa, concedere pochi gol è importantissimo. Dobbiamo continuare così. Tutti noi difensori siamo professionisti, giochiamo al massimo e quando dobbiamo giocare siamo stati all’altezza. E' vero che in difesa concediamo poco ma non è merito solo di noi quattro dietro, è un lavoro di tutta la squadra che inizia dagli attaccanti. Piatek? E' un bravissimo giocatore che lavora tanto. Ha cominciato con il piede giusto e siamo molto felici. Sa giocare, sa andare negli spazi, lavora tanto per la squadra, questo è importante per tutta la squadra. Gattuso è un allenatore che lavora tanto, è intenso. Ha un rapporto diretto con tutta la squadra e penso stia lavorando come sempre. Leonardo e Maldini a Milanello? È un onore essere a Milanello, vedere Leo e Maldini per ognuno è importantissimo. Ll’Inter? Sappiamo di affrontare una grande squadra. È un derby. Dobbiamo affrontarla come stiamo facendo in questi mesi. Icardi e Lautaro sono forti. Lautaro è giovane e sta dimostrando di essere un grande attaccante. Dobbiamo stare attenti e fare il nostro lavoro. Il derby? Giocare questa partita è un’emozione.E' la cosa più bella, dà tantissime motivazioni. Dobbiamo vincere, se segno bene ma l’importante è vincere. San Siro? Ci aspettiamo il sostengo del pubblico come negli ultimi mesi".