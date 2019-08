© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Milan Mateo Musacchio ha parlato a Milan TV nel post partita di Manchester United-Milan: “Abbiamo fatto una gran partita, che abbiamo dominato e questo è importante. Sono contento per Jack Bonaventura, è un rientro importante. Oggi ha giocato dopo tanto tempo e per noi è un grande giocatore. Speriamo che sia una grande stagione, stiamo lavorando tanto per fare una buona annata”