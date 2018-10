Milan, Musacchio: "Gioco di più e sono felice. Squadra in crescita"

Fonte: MilanNews

Nel pre partita di Milan-Olympiacos, Mateo Musacchio ha parlato ai microfoni di Milan TV: "È una grande partita per noi, nel nostro stadio. Desideriamo prendere i tre punti per continuare l'onda positiva dopo il successo di domenica, vogliamo vincere. Olympiacos? Li conosciamo, assolutamente. Sappiamo contro chi giochiamo, è una squadra che ha molto esperienza in Europa, Champions inclusa, quindi sappiamo bene contro chi scenderemo in campo. Pensiamo al nostro gioco e alla nostra gara però. Minutaggio alto in stagione? Sto giocando molto di più rispetto allo scorso anno, dove per vari motivi non sono stato impiegato, ora sono felice. La squadra è in crescita, spesso ci mancava la fortuna per raggiungere i risultati che meritavamo. Dopo domenica eravamo molto felici e convinti in ciò che facciamo".