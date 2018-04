Milan, Musacchio: "Giorno speciale per me. Torino grande squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Musacchio si è espresso ai microfoni di Premium Sport prima della sfida tra Torino e Milan: "Sono diventato padre di due gemelli, è un giorno speciale, sono contentissimo, grazie a Dio posso anche affrontare questa partita. Sappiamo che ogni partita è importante, concentriamo l'energia di settimana in settimana, questa è una finale. Siamo insieme, non sarà facile, affrontiamo una grande squadra, ma giocheremo con la solita voglia e concentrazione per guadagnare i tre punti".