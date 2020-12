Milan, Musacchio ha chiesto la cessione: sta valutando un'offerta del Genoa

Mateo Musacchio ha già fatto sapere al Milan che è in cerca di una nuova squadra in Serie A dopo essere stato messo da parte nelle gerarchie di Pioli. Lo spagnolo sta valutando la possibilità di accettare il corteggiamento da parte del Genoa, ma non è da escludere che nelle prossime settimane arrivino altre proposte da prendere in considerazione in vista di gennaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.