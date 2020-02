© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mateo Musacchio, difensore del Milan è stato intervistato da Milan TV al termine del match pareggiato contro il Verona: "Voglio giocare, è vero che sono stato infortunato. Felice di essere tornato. Com'è stato giocare in diffida? Ci abbiamo pensato, sapevo che con un giallo avrei saltato il derby. Dobbiamo pensare partita per partita. Adesso quella più importante è la prossima. Il derby? Vogliamo vincere, daremo il 100% anche se sappiamo che non sarà facile”.