Milan, Musacchio in scadenza: non ci sono offerte per il rinnovo

In questo momento in casa Milan si parla tanto dei rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma c'è anche un altro rossonero in scadenza in prossimo 30 giugno, cioè Mateo Musacchio: mentre i colloqui con gli altri due sono già iniziati da tempo, secondo Tuttosport, per l’argentino non sembra esserci pronta una proposta per restare ancora in rossonero.