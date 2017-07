Milan, Musacchio: "La Juve ha qualcosa in più, soprattutto in attacco"

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Mateo Musacchio, nuovo difensore del Milan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Premium Sport in cui ha indicato nella Juventus la grande favorita per la vittoria dello Scudetto: "Credo che in Italia ci siano tante grandi squadre, ma in senso assoluto la Juve ha qualcosa in più, soprattutto in attacco. In quel reparto ha i calciatori migliori. Bonucci? E' un grandissimo giocatore, e spero adesso possa aiutare noi a diventare un grande gruppo".