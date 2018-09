Milan, Musacchio leader dodici mesi dopo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La scorsa estate arrivó al Milan come primo colpo della coppia dirigenziale Fassone-Mirabelli. Una stagione poco convincente più tardi, Mateo Musacchio ha conquistato contro ogni previsione un posto al sole nel cuore della retroguardia rossonera. Le prime due partite di campionato hanno infatti messo in luce la scelta di Rino Gattuso di puntare sull’argentino come compagno di reparto per Alessio Romagnoli, anche in luogo di quel Caldara giunto dalla Juventus e destinato a raggiungere la ribalta dopo la sosta del torneo. Le qualità di Musacchio, ad ogni modo, lo rendono un tassello unico nel mosaico della retroguardia milanista, tanto per caratteristiche tecniche quanto per predisposizione alla leadership. Insomma un rilancio assoluto per un investimento che ha trovato il suo sviluppo a dodici mesi di distanza.