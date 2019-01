© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mateo Musacchio, difensore del Milan, dopo il pareggio contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Sapevamo che loro hanno giocatori fortissimi, ma noi abbiamo fatto bene e abbiamo guadagnato un punto. La prima cosa è fare bene in difesa, poi pensiamo a fare bene su. Piatek? Sia lui che Paquetà sono giocatori forti. Piatek l'ha dimostrato al Genoa, per noi è un gran calciatore. Coppa Italia? Ora dobbiamo pensare a ripassare per martedì".