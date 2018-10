Milan, Musacchio: "Questa sera sarà importante vincere"

Sassuolo, Boateng: "De Zerbi in estate mi chiamava 8 volte al giorno"

Domenghini: "Inter, c'è anche fortuna. Il bel gioco non ci sarà"

Ranking UEFA per club, dominio spagnolo. Juve stabile al quinto posto

Lo Monaco sul caos B: "Neanche in Biafra succedono cose così"

Bazzani: "Biglia è fondamentale per il Milan"

Una manciata di minuti in due. Barça, gli scippi estivi erano necessari?

Serie A, live dai campi - Chievo, risentimento al polpaccio per Cacciatore

Milan, Musacchio: "Gioco di più e sono felice. Squadra in crescita"

"Sarà molto importante, vincere ci farebbe fare un bel salto in avanti in classifica. Dobbiamo assolutamente trovare i tre punti".

"Sto giocando molto di più, sono molto contento. Oggi sono in panchina, ma ci sono molti difensori centrali forti. Bisogna essere sempre pronti ad entrare".

Oggi sarai in panchina, ma stai giocando molto. Quali sono le tue sensazioni?

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy