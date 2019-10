© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mateo Musacchio è stato sostituito al termine della prima frazione a causa di un problema muscolare. Stefano Pioli ha spiegato cosa è successo al difensore argentino in conferenza stampa, soffermandosi poi sulla prestazione del reparto arretrato e in particolare di Duarte: "Ha avuto un affaticamento all'adduttore. In questo momento difendiamo a quattro, però poi abbiamo preparato delle scalate per il terzino dell'altra parte, può darsi che giocheremo ancora così. Duarte è entrato dentro bene, mi è piaciuto come ha interpretato la partita".