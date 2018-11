Milan, Musacchio: "Testa solo al Betis, non pensiamo alla Juventus"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A Sky Sport, prima del match contro il Betis Siviglia, parla il difensore del Milan, Mateo Musacchio: "Un partita importantissima per noi. Dobbiamo vincere per fare bene in classifica. Stiamo bene mentalmente, abbiamo giocatori che possono supplire bene quelli che mancano. Betis? Una grande squadra, non è facile contro di loro. Juventus? Non ci pensiamo, testa solo al Betis".