Milan, Musacchio torna in gruppo ma il futuro resta incerto: difficile il rinnovo di contratto

Mateo Musacchio è rientrato finalmente in gruppo dopo mesi di travaglio in seguito all'operazione effettuata a giugno ma presto dovrà fare i conti con il proprio futuro. Il giocatore è in scadenza con il Milan nel giugno del 2021 e al momento non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo di contratto, nonostante abbia già rifiutato nei mesi scorsi alcune proposte arrivate dalla Spagna per provare ad imporsi in rossonero. Probabile che già a gennaio il centrale 30enne debba guardarsi intorno per trovare una nuova collocazione, con buona pace per la sua voglia di restare alla corte di Pioli. A riportarlo è Tuttosport.