Milan-Napoli, 1-1 all'intervallo. Che occasione per Insigne nel finale!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol per uno, tutti più o meno contenti. Il primo tempo di Milan-Napoli finisce infatti 1-1: alla rete di Hirving Lozano, che al 24' aveva portato avanti gli azzurri, risponde cinque minuti dopo Giacomo Bonaventura, che torna al gol a più di un anno di distanza dall'ultima volta. Più Napoli che Milan a livello di palleggio (57% di possesso palla contro 43%), ma i rossoneri sfiorano per ben due volte il vantaggio nell'ultimo quarto d'ora, in entrambe le occasioni nella stessa zona di campo: prima Hysaj spaventa Meret deviando a un soffio dalla porta un cross di Hernandez dalla sinistra. Poi è Rebic a sbucare alle spalle del terznio albanese: il suo colpo di testa finisce di poco a lato. In pieno recupero, clamorosa occasione per Insigne, ipnotizzato a tu per tu da Donnarumma, che riesce a tenere l'X: al 45' Milan-Napoli è 1-1.