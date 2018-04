Milan-Napoli è Rino-Sarri: classe operaia al potere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se sarà la solita storia dell’allievo che supera il maestro si saprà soltanto a metà pomeriggio, intanto è Gattuso che si pone come l’apprendista che sfida il mentore. Tra Rino e Sarri ci sono in realtà più analogie di quelle che ci si potrebbero aspettare, scrive La Gazzetta dello Sport. Gattuso si sente onorato di sfidare il guru: “Sarri è un maestro, quando incontro bravi allenatori io guardo e imparo e con Sarri c’è tantissimo materiale”. Credono nella scaramanzia e nel gruppo, schietti entrambi, costantemente al limite del politically correct. “A livello di look non siamo il massimo, in quello di sicuro ci assomigliamo”.