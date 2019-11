Milan-Napoli, i voti ai tecnici: Pioli avanza a piccoli passi. Ancelotti meno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Milan e Napoli pareggiano 1-1, perché entrambe hanno più paura di perdere che voglia di vincere: è una fotografia, forse, anche dei due allenatori. Pioli e Ancelotti: il primo non ha ancora invertito la rotta di un avvio di stagione disastroso per i rossoneri, il secondo si gioca il futuro in azzurro, soprattutto nella prossima gara di Champions ad Anfield. Sul tabellone, finisce 1-1. Ai punti, forse, non pari e patta.

STEFANO PIOLI 6 - Deve fare i conti con le assenze forzate, da ultimo quella di Suso e poi in gara in corso anche al forfait di Rebic. Manda in campo il miglior Milan che può schierare in questo momento: non trova di certo una svolta copernicana, ma qualche passetto in avanti si continua a vedere. Forse Leao poteva essere inserito prima, al posto di uno spento Piatek.

CARLO ANCELOTTI 5,5 - Cercava una risposta dai suoi, la trova soltanto a metà. Lozano segna, ma nell'ultima mezz'ora è sembrata evidente l'assenza di un centravanti di riferimento che potesse impegnare fisicamente i centrali avversari, e anche qui l'ingresso di Llorente è tardivo. Gli azzurri vanno a sprazzi, tengono palla ma non pungono, e quando tradiscono le certezze (Callejon negativo, Insigne impreciso sotto porta) è difficile vincere.