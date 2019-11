Milan-Napoli, il doppio ex Sosa: "Tiferò per un bello spettacolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Sosa, ex centrocampista di Milan e Napoli, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della sfida di domani: "Tiferò per un bello spettacolo, che verrà messo in mostra nella cornice di San Siro, uno degli stadi più belli del mondo e, probabilmente, il più bello dove ho giocato. Voglio bene sia al Milan sia al Napoli, perché hanno rappresentato due momenti importanti della mia carriera in Italia. Mi auguro, con tutto il cuore, che il Milan torni dove merita. Ovvero al top del calcio mondiale. Non solo per la sua storia, ma anche per i suoi tifosi, che sono straordinari. Mi piace il gioco del Napoli. Rispetto a quando ci ho giocato io, è cambiato tutto. Ma è molto bello, giocano un calcio offensivo e propositivo. E Ancelotti è un grande allenatore che troverà la soluzione giusta per risolvere la situazione attuale".