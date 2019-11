Milan-Napoli, il pari del timore: i limiti sono più tecnici o psicologici?

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'abbiamo già scritto. L'1-1 di San Siro non serve a nessuno. Né al Milan, che resta impantanato nel miglior avvio di sempre nella storia recente della Serie A. Né al Napoli, che rimane avviluppato nei suoi problemi intestini ed esce dal Meazza con più ombre che luci. Il pari della paura. Che i due gol siano arrivati in cinque minuti, è forse paradigmatico: un momento in una partita fatta di poco altro, nel quale c'è stato davvero qualcosa da rischiare. Poi nessuno ha voluto davvero vincere, per non rischiare di perdere.

È una fotografia non certo incoraggiante. Forse anche impietosa, se si considera che sarebbe bastata una mira più precisa (per esempio da parte di Insigne) per cambiare la storia della partita. Ma è anche la fotografia del momento delle due squadre, senza grossi dubbi le più grandi delusioni finora della Serie A. Alle prese con evidenti limiti tecnici (soprattutto il Milan, meno il Napoli che sembra potere e non volere), ma soprattutto con un'insicurezza di fondo (in questo caso, vale il contrario). Che per ora non sta portando molto lontano nessuno.