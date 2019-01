Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Piatek va in panchina, c'è Insigne

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è Meret tra i pali del Napoli, ma Ospina, grande sorpresa visto che per l'italiano non si segnalano problemi fisici di sorta e infatti è regolarmente in panchina al fianco dei compagni, panchina dove non si siederanno né Mertens né Milik. C'è un tridente "mascherato" infatti per gli azzurri, con Insigne che verosimilmente andrà ad allargarsi per comporre il 4-4-2, con Callejon sull'altra fascia. Nessun incontrista in mezzo, Ancelotti se la gioca con la qualità di Fabian e Zielinski, una scelta molto interessante.

In casa Milan, come da attese, non c'è Piatek dal primo minuto: se sarà esordio, sarà durante la gara, mentre dal primo minuto ecco Cutrone, a secco da diverse gare in Serie A ma voglioso di tornare a essere decisivo come in Coppa Italia. Attacco che cambia volto anche grazie al rientro di Calhanoglu, con Gattuso che preferisce una mediana più fisica, a dispetto della presenza di Paquetà, all'esordio da titolare a San Siro. Romagnoli e Musacchio compongono il pacchetto centrale difensivo, con Abate che parte dalla panchina quindi. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma, Plizzari, Laxalt, Abate, Conti, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Piatek, Castillejo, Borini.

Allenatore: Guttuso.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.

A disposizione: Meret, Karnezis, Ghoulam, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Hamsik, Verdi, Diawara, Verdi, Ounas.

Allenatore: Ancelotti.