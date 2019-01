© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Minuto 71 di Milan-Napoli, inizia la seconda avventura italiana di Krzysztof Piatek, nuovo attaccante rossonero, che prende il posto di Cutrone per l'assalto finale alla porta di Ospina. Zero a zero il risultato, il polacco è la scelta di Gattuso, che gli concede 20 minuti per provare a fare propri i trenta punti. Ovviamente è l'esordio per l'ex Genoa, grandissimo protagonista di questo mercato d'inverno che ha visto Higuain lasciare l'Italia.

Segui Milan-Napoli LIVE su TMW!