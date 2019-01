© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto sottolinea La Gazzetta dello Sport, il semaforo verde per la cessione di Fabio Borini allo Shenzhen potrebbe arrivare nei prossimi giorni (leggi in basso le anticipazioni con i dettagli): la forbice tra richiesta e offerta si riduce sempre di più e si potrebbe chiudere intorno ai 9 milioni (per l’ex Sunderland è pronto un triennale da 5 milioni all’anno), cifra che il Milan potrà reinvestire già in questa sessione di mercato. Anche Bertolacci è in partenza: in estate Gattuso si oppose al trasferimento al Genoa ma se i rossoblù torneranno alla carica, stavolta non ci saranno obiezioni.