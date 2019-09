Milan, nel derby Conti dal 1': la conferma da Giampaolo in conferenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani gioca Andrea Conti. Marco Giampaolo, alla vigilia del derby, fuga qualsiasi dubbio sul terzino destro domani in campo vista l'indisponibilità di Davide Calabria. Non verrà adattato Borini in quel ruolo, spazio all'ex laterale dell'Atalanta. "Il ragazzo sta bene ed è cresciuto rispetto a qualche mese fa. In fase difensiva sa di dover migliorare, ma - ha detto Giampaolo - si è messo a lavorare con grande disponibilità".

