© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, il Milan cerca un rinforzo a centrocampo e al momento è una corsa a tre: Cesc Fabregas, Alfred Duncan e Jordan Veretout. Leonardo vorrebbe infatti fare un tentativo con la Fiorentina per il centrocampista francese, nonostante la società viola non abbia né intenzione né voglia di cederlo. ​​​Veretout ha quelle caratteristiche che tanto farebbero comodo al diavolo, e la dirigenza sta valutando se spendere la cifra superiore ai 25 milioni che chiede la Fiorentina per trattare. La pista non è ancora calda ma Leonardo ha manifestato più volte l'interesse per il francese e vorrebbe proporre una formula che prevederebbe l'obbligo di riscatto in estate.