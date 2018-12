Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta odierna contro la Fiorentina non risultano confronti accesi tra la dirigenza e Gattuso. Il tecnico milanista finita la sessione di interviste post gara (e la conferenza) ha lasciato lo stadio, mentre Leonardo e Maldini erano già andati via San Siro in precedenza. Il tecnico resta comunque sotto osservazione per le prossime gare, in quanto i risultati saranno fondamentali, ma al momento c'è ancora la fiducia del club.