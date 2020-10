Milan, nessun difensore dal mercato ma Pioli può sorridere: Romagnoli pronto per il derby

Dal mercato non è arrivato un nuovo difensore, ma Pioli può comunque consolarsi con il recupero di Alessio Romagnoli. Come riporta Tuttosport, il capitano tornerà a disposizione per il derby. Durante questi quindici giorni di pausa, a Milanello si augurano di poter far salire il livello della condizione di Alessio.